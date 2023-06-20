شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بلاك تيما وفاطمة وبناتها فى حفل جماهيرى ضمن SoldOut Music غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فريق بلاك تيما حفلاً غنائيًا جماهيريًا غدًا الأربعاء الموافق 21 يونيو، الساعة 8 ونصف مساء على مسرح الفلكي، وهي إحدى حلقات برنامج SoldOut Music الذي يعرض عبر منصة watch it الإلكترونية.

ويقدم فريق بلاك تيما عدد من المقطوعات الموسيقية التراثية بالإضافة إلى تقديم عدد من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، وبجانب ذلك تشارك الفنانة فاطمة علي وبناتها فرح وحبيبة في الحفل، في ظهورهم الأول على المسرح، بعد النجاح الكبير الذي حققوه الفترة الماضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروض ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار، وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء. ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.