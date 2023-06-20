شكرا لقرائتكم خبر عن دياب لصاحبة السعادة: موضوع الغُنا جه معايا صدفة بسبب فرح غنيت فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان دياب، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة والذي يذاع على قناة DMC، أنه دخل مجال الغناء بالصدفة، وقال: قمت بالغناء في فرح لجارتنا وغنيت موال الصبر، وبعدها بفترة طويلة وجدت شخصا ينادي عليّ في الشارع، واعتقدت أنه يريد أن يتفق معي على ماتش كورة، حيث كنت ألعب الكرة بمقابل مادي، وتفاجأت أنه يتفق معي علي فرح بمقابل 45 جنيها وكان هذا المبلغ ثروة بالنسبة لي، وخلال الفرح حصلت على ما يسمي بالتحيات الخاصة ووصل لمبلغ 80 جنيها وكنت سعيد جدا.

وتابع: اتسميت دياب بسبب حبي لعمرو دياب، ولأن جزء من عائلتي لقبهم دياب فاتسميت دياب، ولكن اسمي الحقيقي محمد مبروك أبو الحديد علي.

وكان الفنان دياب قد فاجأ مشاهدي برنامج "صاحبة السعادة"، بأنه هذا العام لم يكن ينوى تقديم دور الشرير نهائيا، وإن تطلب الأمر عدم مشاركته بموسم الدراما، وبالفعل اعتذر عن دورين بعملين كبار كان فيهما المرشح الأول لتقديم الدور.

وأضاف دياب للإعلامية إسعاد يونس مقدمة البرنامج بقوله: "حينما كلمني محمد شاكر خضير، وقرأت الورق وجدته مميزا للغاية، والشخصية الذى أقدمها رمادية للغاية، وعمري ما شفت صالح شرير بالمناسبة، فهو عليه ضغوط جعلته يظهر بهذا الشكل، وبالتالي فإن الشخصية مختلفة وثرية جداً".

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة، ومن بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

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