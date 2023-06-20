شكرا لقرائتكم خبر عن دياب عن دوره في مسلسل الإختيار : حضرت دور الشيخ سالم بشغف وكان ممتعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان دياب خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع علي DMC ، تجربة مسلسل الإختيار كانت ممتعة ، فقد عرض علي دكتور بيتر ميمي الدور وهو لم يكتب بعد ، وكان أول مرة أقدم دور شخص طيب وكان دور شرفي في ثلاث حلقات فقط ، ولكنه كان بطل في الثلاث حلقات ، وكان أول مرة أتحدث اللهجة السيناوي وتمرنت علي اللهجة كثيراً ، كان بالنسبة لي دور الشيخ سالم حالة ومتعة وحضرته بشغف .

وكان الفنان دياب قد فاجأ مشاهدي برنامج "صاحبة السعادة"، بأنه هذا العام لم يكن ينوى تقديم دور الشرير نهائيا، وإن تطلب الأمر عدم مشاركته بموسم الدراما، وبالفعل اعتذر عن دورين بعملين كبار كان فيهما المرشح الأول لتقديم الدور.

وأضاف دياب للإعلامية إسعاد يونس مقدمة البرنامج بقوله: "حينما كلمني محمد شاكر خضير، وقرأت الورق وجدته مميزا للغاية، والشخصية الذى أقدمها رمادية للغاية، وعمري ما شفت صالح شرير بالمناسبة، فهو عليه ضغوط جعلته يظهر بهذا الشكل، وبالتالي فإن الشخصية مختلفة وثرية جداً".

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة، ومن بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.