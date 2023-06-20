“غيرة النجمات”.. عندما تسببت صابونة في أزمة كبيرة بين منى زكي وسمية الخشاب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:48 صباحاً - خلافات سخيفة وضعت النجمات العربيات في موقف محرج إمّا بسبب الرجال أو حتى الغيرة، فتصدّرت قصصهم عناوين الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي، وأهمها:

منى زكي وسمية الخشاب

بدأ خلافهما في كواليس مسرحية “كده اوكية” حيث وصل الأمر بين النجمتين إلى التشابك بالأيدي لولا تدخل القائمين على المسرحية لفض الخلاف.

أما السبب فهو موافقة سمية أن تكون الوجه الإعلاني لصابونة “لوكس” التي سوّقت لها منى لفترة طويلة وإخفائها تفاصيل العقد عن الجميع حتى أقربائها. وجاء ظهورها في الإعلان صدمة لمنى التي ستخسر مادياً بسبب إستبدالها فجأة بنجمة أخرى، فاتهمت سمية بأنها سرقت الإعلان منها بسبب طمعها.

منى زكي وسمية الخشاب

هذا الخلاف أثّر كثيراً على إيرادات المسرحية التي لعبتا دور البطولة فيها، فانخفضت مبيعات التذاكر بسبب إستياء الجمهور من شجارهما على خشبة المسرح لأنهما فضحتا اسرارهما الشخصية وأحرجتا بعضهما البعض عند خروج إحداهما عن النص.

سمية الخشاب بديلة عن ياسمين عبد العزيز في مسرحية “كدة أوكية”

أحدث أعمال سمية الخشاب

من ناحية أخرى، تستأنف الفنانة سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها الدرامية «مسلسل أرواح خفية» بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد توقف تصوير العمل لمدة شهرين لأسباب إنتاجية.

وبدأ المخرج تجهيز الديكورات الخاصة بالعمل بأحد الاستوديوهات بالقاهرة وكان نشأت قد انتهى من تصوير مشاهد العمل الخارجى بالكامل بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة قبل توقف التصوير ويتبقى فى تصوير المسلسل 10 أيام بعدها يكون العمل جاهزا للعرض.

تفاصيل مسلسل «أرواح خفية»

يشارك فى بطولته نضال الشافعي وفراس سعيد وأيمن عزب تأليف سوسن عامر وتدور أحداث المسلسل فى 15 حلقة حول لارا «سمية الخشاب»وهى معلمة تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت ان هناك سرا متعلقا بالمدرسة التى تعمل بها ، وبهؤلاء التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل إلى ان يقرروا مواجهة مصيرهم.

أحدث أعمال منى زكي

كما ينتظر الجمهور عرض أحدث أعمال الفنانة منى زكي، السينمائية، بينها فيلم الجواهرجي مع محمد هنيدي، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال مسلسلها الأخير «تحت الوصاية»، وحصولها على عدد كبير من الجوائز من جهات مختلفة عن الدور.

تفاصيل «فيلم الجواهرجي»

لم تستقر الشركة المنتجة لفيلم الجواهرجي عن موعد عرض للعمل السينمائي، فمن المتوقع عدم مشاركته في سباق موسم عيد الأضحى، وأكد أحد أبطال الفيلم، أن الفيلم غير معروف مصيره حتى الآن.

وتشترك الفنانة منى زكي مع الفنان محمد هنيدي في مشاهد كثيرة خلال أحداث فيلم «الجواهرجي»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

فيلم «الجواهرجى» من بطولة محمد هنيدي، ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد حلاوة، وتارا عماد، وأحمد صلاح السعدني، وآسر ياسين، وباسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، ومن تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيرى.

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