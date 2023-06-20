“مستحيل تكون هي”.. تداول صورة نادرة للفنانة زينة في طفولتها والجمهور مصدوم!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:48 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة للفنانة زينة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر عامين علي الأكثر.

وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها، ولم يتعرف عليه الكثير بسبب الاختلاف الكبير الذي طرأ على ملامحها.

صورة نادرة من طفولة زينة

وأستطاعت زينة أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي

صورة نادرة من طفولة زينة

تعد الممثلة المصرية زينة من أبرز الأسماء في عالم التمثيل، حيث بدأت حياتها الفنية كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب ومن خلال هذه الأعمال الفنية، اختارها المخرج داود عبدالسيد لتلعب دورًا في فيلم أرض الخوف أمام النجم أحمد زكي، وذلك في عام 1999.

زينة تعتذر عن المشاركة في “جعفر العمدة 2”

عتذرت الممثلة المصرية زينة عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، بعد إعلان صنّاع العمل والفنان المصري محمد رمضان بدء التحضيرات للمسلسل الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن دور زينة في الجزء الأول من المسلسل انتهى بالفعل حيث إنفصلت عن جعفر العمدة وسافرت خارج مصر.

وذكرت بعض المصادر الإعلامية بأن السبب وراء رفض زينة المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل هو رفضها التعاون مع المخرج محمد سامي بأي عمل جديد.

أكدت الفنانة زينة في وقت سابق عدم وجود خلافات بينها وبين محمد سامي على الإطلاق، لكنها لن تتعاون معه مرة أخرى.

بدوره رد المخرج محمد سامي على تصريحات زينة حول عدم رغبتها في العمل معه مرة أخرى بعد مسلسل “جعفر العمدة” قائلاً: “خلينا ننجح في مسلسلنا وننبسط بنجاحه ونشوف نجاح مسلسلنا وبعدين نبقى نشوف قصة زينة” .

وتابع: “زينة ليها كل الاحترام وده قرارها، يعني لو هي بتقول مش هتشتغل مع محمد سامي تاني، أنا في الآخر عملنا مسلسل ناجح وربنا كرمنا فيه ونجحنا واتبسطنا وعملنا شغل كويس”.

وأضاف: “وهي نجحت، عملت دور كويس وربنا يسعدها ويبسطها بنجاحها .. ده قرار يخصها هي، هي ليها وجهة نظر أنا بحترمها” .

آخر أعمال الفنانة زينة

وشاركت الفنانة زينة في مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان والذي خاضت به السباق الرمضاني المنقضي بشخصية “عايدة” االزوجه الرابعة لـ “جعفر” الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، وتجمعهما الأحداث في إطار من الدراما.

يُشار إلى أن مسلسل جعفر العمدة من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

وتشارك في بطولة المسلسل مجموعة الفنانات أبرزهن؛ زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي اللاتي يقمن بأدوار زوجات جعفر، وهالة صدقي التي تقوم بدور والدته صافيه.

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