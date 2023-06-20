شكرا لقرائتكم خبر عن "الدنيا بنك" أحدث أغاني أبو الليف ويطرحها فيديو كليب قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان نادر أبو الليف من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الدنيا بنك" من كلمات محمود شوقى وألحان وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقرر أبو الليف تصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها خلال الفترة المقبلة على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية والإذاعات فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وفى سياق متصل يجرى أبو الليف بروفات مسرحيته الجديدة "اشتغالة " استعدادًا لبدء عرضها على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية في موسم عيد الأضحى، وفى تصريح" لليوم السابع قال ابو الليف انه يعشق العمل المسرحى وخاصة حينما يقدمه لجمهور اسكندرية واصفاً بأنهم أبناء بلده قائلاً :" لذلك لا ارفض الانضمام الى هذه المسرحيات أبدا بل انتظرها بفارغ الصبر وانتظر جمهور اسكندرية اللى دايما بيوحشنى".

يذكر أن الفنان نادر أبو الليف استأنف نشاطه الفني، مؤخرًا بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث انتهى فور مغادرته المستشفى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لازم أضحك" والتى يتعاون فيها مع مصطفى حيدر ووليد منير، وطرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى.

تقول كلمات الأغنية:

من كتر همى وحرق دمى لازم اضحك

على الدنيا لما بتعاندنى لازم اضحك

حتى ضحكتى صوته بس بدارى فيه

والكلام من غير احس بان علية

لازم اضحك

مخطوط علية ومية مية ومش هاممنى

ومش فارقة مين مغايا ومن ظالمنى

وشكلى لو شوفته في المرايا معرفهوش

ويعملوا ميت حكايه تروح فاشوش

لازم اضحك

وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.