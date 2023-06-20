شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Elemental يحقق نصف مليون جنيه فى 4 أيام بدور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرسوم المتحركة Elemental مايقرب من نصف مليون جنيه خلال 4 أيام من عرضه خلال 125 حفلة يوميا، في 23 دار عرض ما بين 4 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية الغربية والبحر الأحمر، بينما حقق 118 مليون دولار من العروض العالمية له منذ بداية شهر يونيو حيث عرض حتى الآن فى حوالى 30 دولة حول العالم.



Elemental

تم عرض فيلم الأنيميشن Elemental، لأول مرة في أبريل الماضي، ومن بعد في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، لاقى استقبالًا جيدًا من قبل الجماهير لأسلوبه المميز، حيث تمكن الفيلم من أن يحصد إعجاب الجمهور بالفيلم، وكانت ردود الفعل علي وسائل التواصل الاجتماعية إيجابية بشكل عام، وأوصوا بمشاهدة الفيلم.

وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Elemental، خلال 109 دقيقة فقط في إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معًا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.



Elemental

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي، ويقوم ببطولته صوتيا مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.