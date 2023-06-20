شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان يوم 1 يوليو احتفالاً بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا في لبنان يوم 1 شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المقبل، ومن المقرر أن يقدم حماقي باقة من أشهر أغانيه مثل: ناويها، ما بلاش، أحلى حاجة فيكي، يا ستار وغيرها من الأغاني.

كان قد شارك مؤخرًا الفنان محمد حماقي جمهوره، أول فيديو موسيقي بتقنية الذكاء الاصطناعي "ai"، حيث ظهر من خلال الفيديو بمظهر الفرعون المصري أثناء دخوله حفله الأخير بجدة.

ونشر حماقي الفيديوعبر "إنستجرام": "وكتب أول بكرة من إنتاج الذكاء الاصطناعي، ما رأيك؟ الذكاء الاصطناعي تقنية AI".

وطرح النجم محمد حماقى، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدًا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 46 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم.