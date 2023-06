شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى سامى الشيخ أبرز مفاجآت "الحشاشين" مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم المصرى العالمى "سامى الشيخ" إلى أبطال مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من إخراج بيتر ميمى، حيث يعد سامى الشيخ أحد مفاجآت المسلسل، خاصة أنه سيقدم شخصية محورية ومهمة في العمل المنتظر.

سامى الشيخ هو ممثل مصري، مقيم ما بين لوس أنجلوس والقاهرة، كانت بدايته الفنية عام 2007 حين شارك في المسلسل الشهير (The Big Bang Theory)، شارك بعدها في العديد من الأعمال الأمريكية، والتي من أبرزها فيلم (Transformers : Dark of the Moon) عام 2011، قبل أن يأتي إلى مصر ويشارك في مسلسل (حكايات بنات) عام 2012، ثم مسلسل (ستائر الخوف) عام 2014.

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.