بسبب ضغط الوقت.. خروج هنيدى ورمضان وأسر ياسين من موسم عيد الأضحى السينمائى

ياسر رشاد - القاهرة -

خرج أفلام «البريمو» و«ع الزيرو» و«شماريخ» من المنافسة السينمائية فى اللحظات الأخيرة من موسم عيد الأضحى السينمائى بسبب ضيق الوقت، ليبحثوا عن موعد عرض فى الصيف، نتيجة لعدم انتهاء فريق العمل من تصوير كافة المشاهد.

وكان الفنان محمد هنيدى أعلن عن مشاركته فى موسم عيد الأضحى، بفيلم «البريمو»، ورغم الدعاية التى عرضت للعمل بنشر معظم صور الكواليس، إلا أن فريق العمل لم ينته من تصوير سوى نصف مشاهد الفيلم، ومع ضغط الوقت تقرر إرجاء عرض العمل إلى الفترة القادمة، ويقدم محمد هنيدى شخصية مرعى البريمو، وهى شخصية يعود بها محمد هنيدى إلى الأدوار الصعيدية التى حقق فيها نجاحات من قبل، منها «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» ولكن هذه المرة الشكل مختلف، حيث استعان بشارب كثيف، حيث يقدم دور بائع بطيخ خلال أحداث العمل الجديد.

يذكر أن فيلم البريمو، يُشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسى، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

أيضاً خرج فيلم «ع الزيرو»،لمحمد رمضان من الموسم رغم طرح إعلانات الدعاية وأصدرت الشركة المنتجة للفيلم، بيانًا بعد انتشار أخبار أن الفيلم خرج خوفًا من المنافسة بسبب طرح عدد من الأفلام لتامر حسنى بفيلم تاج، ومحمد امام بفيلم «أبو النسب»، وأحمد فهمى بفيلم «مستر إكس»، وجاء فى البيان: «نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم (ع الزيرو).. ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة فى توحيد عرض الفيلم فى كل دور العرض داخل وخارج مصر فى نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم فى توقيت لاحق، وسوف يتم الإعلان عنه فيما بعد».

الفيلم من إﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل، ﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل، وبطولة محمد رمضان، نيللى كريم، شريف دسوقى، شريف سلامة، جومانا مراد، خالد الصاوى وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية حمزة الملقب بـدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم التجارة.

كذلك أعلنت الشركة المنتجة خروج فيلم شماريخ من الماراثون السينمائى، وأنه من الممكن أن يتم عرضه فى موسم صيف 2023، دون ذكر أسباب.

وأشار المخرج عمرو سلامة إلى أن الفيلم من نوعية الأكشن الكوميدى، موضحًا إلى أن أحداث الفيلم مليئة بالألعاب النارية والصواريخ وتتخللها قصة حب قوية، ورحيل الفنان مصطفى درويش خلق حالة من تغيير بعض المشاهد.

كما أعلن سلامة، عن مفاجأة خاصة بموسيقى الفيلم، مشيراً إلى أن هناك تجربة موسيقية غريبة وجديدة ستحدث فى الفيلم.

الفيلم من بطولة آسر ياسين ويقوم بشخصية رجل أعمال صاحب مصنع بلالين، ويقع فى غرام فتاة تجسدها «أمينة خليل» وهى صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة فى حياتها تحاول حلها.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرته تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، من خلال عدة شخصيات تربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.