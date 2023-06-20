أنوشكا: «وش ف وش» نقطة انطلاقى فى السينما.. وأتمنى تقديم أدوار هند رستم

ياسر رشاد - القاهرة -

أعربت الفنانة أنوشكا عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم «وش ف وش» المقرر عرضه خلال موسم الصيف، الذى تقوم من خلاله بدور والدة الفنانة أمينة خليل، وهو يعد العمل السينمائى الأول لها، بعد أن شاركت كضيف شرف فى فيلم هيبتا منذ 5 سنوات.

وتقول: أنا ظهرت خلال مشوارى الفنى فى فيلمين «هيبتا» و«وسط البلد» والعملين ظهرت خلالهم كضيفة شرف، ولكن «وش ف وش» يعد أولى أفلامى بشكل رسمى، فهو موضوع جاد ولكن فى قالب إجتماعى كوميدى.

ويشارك فى بطولة العمل: محمد ممدوح، أحمد خالد صالح، بيومى فؤاد، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثى، سامى مغاورى، دنيا سامى، سلوى محمد على، خالد كمال، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، يدور الفيلم داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتى الزوج والزوجة مختلفى الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة فى ليلة واحدة.

وقالت أنوشكا فى تصريحات خاصة لـ«الخليج 365»: قصة فيلم «وش فى وش»، خطفتنى منذ اللحظات الأولى، وهذا كان دافعًا كبيرًا لمشاركتى فى الفيلم، بمجرد قراءة سيناريو الفيلم انجذبت للفكرة ككل للشخصية التى أقدمها، كما أن التحدى الحقيقى فى الفيلم، أن التصوير فى فى مكان واحد.

وأضافت: الفيلم يشهد مواقف كوميدية كثيرة جدًا، بجانب مواقف إنسانية أيضاً، فهو عمل مختلف، وطريقة التعامل بين المشاركين فيه غاية فى الجمال، الفيلم قائم فى الأساس على تدخل الناس فى العلاقات.

ولفتت أنوشكا إلى أن التعاون مع مؤلف الفيلم ومع المخرج وليد الحلفاوى، كان بسيطًا وسلسًا، وكان فى تفاهم كبير جدًا بيننا، وبوعد الجمهور أنه هيشوف عمل مختلف ورائع، على الرغم من أن جميع المخرجين حصرونى فى شخصية الأم الاستقراط، ولكن هذه المرة يخرج منى بشكل كوميدى تفاجأت بنفسى به.

وواصلت حديثها قائلة: أنا أتمنى أن يتجرأ أحد المخرجين ووضعى فى شخصية «غزية»، أو ترشيحى فى نفس أدوار هند رستم.

وعن عودتها للغناء قالت: سوف أعود للغناء بأغنية جديدة، وحفل غنائى، ولكن لن أستطيع تقديم ألبوم غنائى، فحاليًا أعمل على تسجيل اغنية مع بهاء الدين محمد وهو عشرة عمر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أنوشكا كان مسلسل «الأجهر» الذى تم عرضه خلال الموسم الرمضانى الماضى، أمام الفنان عمرو سعد، وشارك فى بطولة العمل: درة، سارة سلامة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبدالجليل، أنوشكا، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، أحمد مجدى، ندى بهجت، محمود قابيل، نور النبوى، عارفة عبدالرسول، بدرية طلبة، محمد التاجى، حسنى شتا، وآخرين، وهو من تأليف ورشة «ملوك» المكونة من محمد فوزى، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، إخراج ياسر سامى.