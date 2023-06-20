“عيب احترمي زوجك”… كارول سماحة تثير الجدل ببوستر أعنيتها الجديدة “نسخة مني”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:48 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوستر أغنيتها الجديدة “نسخة مني” كاشفة عن موعد طرحها .

ونشرت كارول البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، وعلقت: “وبطفي عيوني تعيشوا عيونك، نسخة مني الأربعاء 21|6|2023 على قناتي على يوتيوب وكل المواقع الموسيقية”.

ويظهر في البوستر بطل كليب الاغنية وهو يضع رأسه على صدر كارول سماحة ما اثار موجة من الجدل بين متابعيها.

وجاء في التعليقات على البوستر: “مدام كارول .. بما ان الفن رسالة و كدة ..ممكن حضرتك تقوليلنا اى رسالة بتوصليها بالصورة الوسخة دى !!” و “ليه كدة كنا بنحترمك” و “عيب احترمي زوجك”.