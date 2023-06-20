شكرا لقرائتكم خبر عن 18 عامًا على فيلم "ملاكى إسكندرية".. فنانة كانت ستلعب دور "سحر" بدل من غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 18 عامًا على فيلم ملاكى إسكندرية، حيث عرض في 20 يونيو 2005 قدمت المخرجة ساندرا نشأت، واحدة من أهم تجاربها السينمائية، وحقق وقت عرضه نجاحًا كبيرًا، وعند عرضه على شاشات التلفزيون يشاهده الجميع كأنهم يشاهدونه لأول مرة.

الدور الذى قدمته النجمة غادة عادل وهو دور "سحر" كان من المقرر أن تقدمه وقتها نجمة أخرى وهى حنان ترك ولكنها اعتذرت، وقدمته غادة بدلاً من حنان.

والفيلم من بطولة أحمد عز وخالد صالح وغادة عادل وخالد زكى ومحمد رجب، ونور وريهام عبد الغفور، ومحمود عبد المغنى وإخراج ساندرا نشأت.

تبدأ أحداث الفيلم بجريمة قتل رجل أعمال، وتتهم زوجته بقتله فتقوم بتوكيل محام كبير للدفاع عنه، وبعد أن يتخلى عنها تلجأ لمحام وسيم يعمل فى مكتب هذا المحامى، ويبدأ المحامى الشاب فى البحث عن القاتل الحقيقى، ومن خلال بحثه يشك فى ابن رجل الأعمال، فيحاول التقرب من شقيقته، كما يضع سكرتيرة القتيل فى دائرة الاتهام، وينجح بالفعل فى إثبات براءة موكلته، ويتزوجها بعد أن ارتبط بها عاطفياً.

كما كشف النجم أحمد عز عن فيلمه الجديد، الذى بدأ التحضير والاستعداد له مع المخرج شريف عرفة، حيث أكد عز فى تصريحات تليفزيونية، إنه بصدد الإعلان عن كل تفاصيل الفيلم الجديد،وتكتم عز الإعلان عن اسم الفيلم حتى تكتمل تفاصيله ثم الإعلان عن كل ما يخص العمل.