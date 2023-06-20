شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مداعبا نجله آدم: البيه عامل مصور وقال إيه بيوجهنى أقف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب النجم تامر حسنى نجله آدم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث نشر تامر مجموعة من الصور صورها له ابنه وعلق: "تصوير وإخراج آدم تامر حسنى، البيه عامل مصور وقال إيه بيوجهنى أقف إزاى قبل ما يروح الحضانة بتاعته.. صباحكم جميل متغلف بهرمونات السعادة يا أغلى الناس يارب كل الخير وكل الأمانى الحلوة ليكم ربنا يحققها".



تامر حسنى

وحرص النجم تامر حسنى، على تهنئة ابنته "تاليا" بعد فوزها بالمركز الأول ضمن منافسات رياضية خاصة بالجمباز، حيث نشر صورة لها عبر خاصية "استورى" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلاً: "مبروك يا حبيبتى مبروك عليكى المركز الأول يا بطلة مصر، فخور بيكي من كل قلبى".

وتابع تامر حسني: "شكرا عشان بتسمعى كلامى وكلام ماما وبتحافظى على تمريناتك، وشوفتى بقى لما اجتهدتى وتعبتى في التمارين إزاى ربنا وفقك وحققتى المركز الأول، ربنا يحميكي ويحمى اخواتك ويحمى كل ولادنا وكل الناس".

وانتهى تامر حسنى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "تاج" بمدينة الإنتاج استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



تامر حسنى



تامر حسني