شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "2 طلعت حرب" بمهرجان جربة للسينما العربية وندوة للمخرج والأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض، اليوم، ضمن برنامج أفلام مهرجان جربة للسينما العربية فى دورته الثانية الفيلم المصرى "2 طلعت حرب" بحضور مخرجه مجدى أحمد على، وبعض من أبطاله، وهم: أحمد مجدى، شريف حلمى، ياسمين الخطيب، والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى سياسى بشارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

ويعرض، اليوم، ضمن برنامج الأفلام في المسابقات المختلفة عدد من الأفلام منها الفيلم الوثائقى "مغنية روك الصحراء" من الجزائر للمخرجة صارة ناصر، والفيلم يسترجع 20 سنة من أرشيف عميدة فن الديوان حسنة البشارية، كما يعرض الفيلم التونسى "سفاح نابل" وهو فيلم روائى طويل يدور حول قاتل متسلسل تونسى حقيقى، من إخراج كريم بن رحومة وأدّى دور البطولة بلال سلاطنية وأحمد الأندلسي والهادي الماجري وساندرا الشيحاوي وميساء ساسي.

يذكر أن فيلم "2 طلعت حرب" بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي.

وعرض فيلم "2 طلعت حرب" لأول مرة فى المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية العام الماضى، كما عرض أيضاً فى مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في دورته الـ 71.