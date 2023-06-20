أم كلثوم في عيد الأضحى بـ"غدًا ألقاك وألف ليلة وليلة "

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم حفلتين لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك اليوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري، الحفل الأول من الساعة 6 مساء، والثاني من الساعة الـ8 مساء، لأغنيتين "غدًا ألقاك وألف ليلة وليلة"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

أم كلثوم

نبذة عن حياة كوكب الشرق

اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، و لُقّبَت أم كلثوم بكوكب الشرق وسيدة الغناء العربي، ولدت عام 1898م، وتُوفيت عام 1975م، وهي ابنة لعائلة بسيطة متواضعة سكنتْ في قرية ريفية تُدعى "طماي الزهايري" في مركز السنبلاوين ، في محافظة الدقهلية .

أما عن والدها فهو الشيخ إبراهيم، كان إمامًا ومؤذنًا لمسجد في القرية، وبالنسبة لوالدتها فاطمة المليجي فقد كانت ربّة منزل.

تعلّمت أم كلثوم القراءة والكتابة، وعلّمها والدها الأناشيد وتلاوة القرآن الكريم في سن صغيرة.

بداية رحلة الفن مع أم كلثوم

بدأت أم كلثوم بعالم الفن عندما تعرّف والدها على زكريا أحمد وأبي العلا محمد في حفل ليالي رمضان، فأقنعها والدها بالانتقال إلى القاهرة؛ فقامت بإحياء ليلة الإسراء والمعراج في قصر عز الدين باشا، وحازت على إعجاب سيدة القصر التي منحتها خاتمًا ذهبيًا وثلاثة جنيهات.

عادت أم كلثوم إلى القاهرة عام 1921م واستقرت فيها، وبدأت الغناء في مسرح البوسفور في ميدان رمسيس، ولم يكن بصحبتها فرقة موسيقية، وغنّت على مسرح حديقة الأزبكية، حيث اشتهرت حينها بغناء "حقك أنت المنى والطلب" فكانت أول أسطوانة تصدر لها في منتصف العشرينيات وقد بيع منها ثمانية عشر ألف أسطوانة.

تعلّمت لاحقاً أصول الموسيقا من أمين المهدي،وأشرف على تعليمها العزف على العود كلّ مِن: أمين المهدي، ومحمود رحمي، وفي عام 1923م بدأت أم كلثوم تُغني في حفلات كبار القوم، وقامت بالغناء في حفلٍ حضرته كبار المطربات في ذلك العصر.

ثم تعرفت أم كلثوم على أحمد رامي عام 1924م في إحدى الحفلات ، فأعجبه غناء أم كلثوم، ثم سمعها المُلحن محمد القصبجي فبدأ في ذلك العام بإعداد أم كلثوم وكوَّن لها فرقتها الموسيقية.

قدمت أم كلثوم بين عامي 1930م و1932م أكثر من 50 أغنيةً جديدة بالاشتراك مع أربعة مُلّحنين، وفي عام 1934م عند افتتاح الإذاعة المصرية دعت الإذاعة أم كلثوم للمشاركة بافتتاحها بصوتها، وفي ذلك العام بدأت بإقامة حفلاتٍ غنائية شهرية استمرت في تقديمها على مدى 40 عامًا.

أصبحت أم كثوم تغني أغنياتها الجديدة في هذه الحفلات التي حققت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا، فكان جمهورها يأتي من جميع البلاد العربية، كما كانت الإذاعة تنقل حفلات أم كلثوم الشهرية على الهواء مباشرة، ليصلّ صوتها إلى ملايين الأشخاص وفي كل مكان.