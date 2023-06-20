فاطمة البنوي تقع في حب أكرم حسني (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - وقع اختيار الشركة المنتجة لفيلم "العميل صفر" على الفنانة السعودية فاطمة البنوي لتشارك الفنان أكرم حسني البطولة، ويعد هذا الفيلم البطولة الأولى للفنانة السعودية فاطمة البنوي في عالم السينما المصرية.

فاطمة البنوي

وعلمت بوابة الخليج 365 أن تجسد فاطمة البنوي شخصية حبيبة أكرم حسني في الفيلم ولكن يتعرضا الثنائي لمواقف كوميدية تمنعهما من الزواج، الفيلم من نوعية الأفلام الكوميدي وبعض مشاهد الأكشن.

"العميل صفر" بطولة كل من أكرم حسني، فاطمة البنوي، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، فيدرا، وإسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، والعمل فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

فاطمة البنوي

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "العميل صفر" في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلا مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

نبذة عن فاطمة البنوي

فاطمة البنوي، هي ممثلة ومدونة وباحثة سعودية، مهتمة بالتطوير الاجتماعي، حاصلة على ماجستير في الدراسات الدينية متخصصة في العالم الإسلامي من جامعة هارفرد، وعلى بكالوريوس في علم النفس من جامعة عفّت، ولها عدد من المقالات التي تقوم بنشرها على مدوّنتها، عُرِفَت فاطمة كبطلة للفيلم السعودي بركة يقابل بركة.

دخلت عالم الفن في عام 2016: فيلم بركة يقابل بركة ، ثم مسلسل 2017: بشر، وفيلم 2019: فيلم رولم، وفي عام 2020 شاركت في 3 مسلسلات هم الشك ،وما وراء الطبيعة، وأم القلايد ، ثم شاركت في عام 2022: سكة طويلة.