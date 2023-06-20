مفاجأة: أحمد العوضي يعلن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. وهذا رأيه في كلمة “تريند”؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:51 مساءً - أعلن النجم أحمد العوضي انفصاله فنيًا عن النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلهما الأخير «ضرب نار» في موسم دراما رمضان 2023 الماضي.

انفصال فني بين العوضي وياسمين عبد العزيز

وقال أحمد العوضي في تصريحاته الصحفية، إنَّ هذا الانفصال الفني لا يعني عدم عودتهما للتعاون من جديد، مضيفًا: «ليس لدي أي مانع في التعاون مع ياسمين من جديد، فقد سعدت واستمتعت بالعمل معها في أعمالنا الأخيرة».

أبطال ضرب نار

شهد مسلسل ضرب نار خوض أحمد العوضي لتجربة الصعيدي لأول مرة في مشواره، إذ حاز تجسيده للشخصية على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وشارك في بطولة المسلسل كل من سهير المرشدي، وماجد المصري، وانتصار، ومها نصار، وضياء عبد الخالق، وأحمد عبد الله محمود، وتامر مجدي، وتيسير عبد العزيز، وإيمان السيد وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

قصة ضرب نار

تدور أحداث مسلسل ضرب نار حول شخصية الكوماندا جابر أبو شديد، والتي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب مُهرة التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل اللي مالوش كبير

لم يكن مسلسل “ضرب نار” أول تعاون يجمع أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا في مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2021، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في البطولة كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، فتوح أحمد، هدى الإتربي وكوكبة من النجوم، وسبقه مسلسل “لآخر نفس” الذي شارك العوضي في بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز.

أحمد العوضي في «فيلم البلدوزر»

كما يواصل أحمد العوضي تحضيراته لفيلمه الجديد البلدوزر، الذي يظهر خلاله كبطل في الـ MMA، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم تأليف أحمد حسني في أولى تجاربه في الكتابة للسينما، وتم التحضير له منذ فترة طويلة، حيث تدرب العوضي على مدار الفترة الماضية على رياضة ال «MMA»، وهي اختصار لجملة Mixed martial arts أو فنون القتال المختلطة، وهي رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، وهو أول فيلم عربي عن هذه اللعبة، الأمر الذي جعل العوضي يعكف على التواجد الدائم في صالات الألعاب الرياضية، حيث تدور أحداث الفيلم حول هذه الرياضة، ويمارسها البطل.

وتدور قصة “فيلم البلدوزر” في إطار اجتماعي، حول شاب مصري يمارس هذه الرياضة، ويحلم بالوصول إلى العالمية من خلالها، وبالفعل يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في البطولة التي ستقام في لاس فيجاس، ويشرف على تدريبه مدرب أمريكي عالمي.

وقامت شركة إنتاج الفيلم بالتعاقد مع بطل العالم في لعبة الMMA، للمشاركة في الفيلم، كما قام المخرج طارق العريان بالاتفاق مع النجم العالمي روبرت دي نيرو، على المشاركة كضيف شرف في الفيلم، حيث وافق دي نيرو بشكل مبدئي، لحين الاطلاع على سيناريو الفيلم، ومن المفترض أن يجسد دور المدرب العالمي الذي سيقوم بتدريب البلدوزر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العوضي في تصريح محلّي: من المفترض أن نبدأ التحضير للعمل بعد انتهاء موسم عيد الفطر، بسبب انشغال طارق العريان بتصوير مسلسل معاوية، كما أني كنت مشغول بتصوير مسلسل ضرب نار.

ويذكر أن “فيلم موسى” والذي تم طرحه في السينمات عام 2021 من بطولة كريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله واسماء ابو اليزيد واياد نصار من تأليف وإخراج بيتر ميمي هو اخر ظهور سينمائي لأحمد العوضي.

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