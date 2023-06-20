بسعر صادم.. دنيا سمير غانم تستفز الجمهور بفستان أسود فوق الركبة مكشوف الكتفين! – (صور)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:51 مساءً - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور «إنستجرام» بصور جديدة لها مع زوجها رامي رضوان من حضورهما إحدى المناسبات.

تألقت دنيا بفستان أسود قصير من rentadella، وكان تصميم الفستان مكشوف الكتفين ومصنوع من خامة البوليستر مع طبقات تزين منطقة الصدر والبطن.

إطلالة دنيا سمير غانم

سعر الفستان بلغ 14 ألف جنية، وتفاعل الجمهور مع إطلالتها وسعر هذا الفستان، وأكد الكثير منهم أن هذا السعر بسيط جدا مقارنة بأسعار إطلالات النجمات الكبيرة.

استكملت دنيا بستايل شعر منسدلا ووضعت مكياج ناعم من ألوان النود الهادئة. تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها ، خاصة وأن ها الاستايل كان مختلف كثيرًا عن أي ظهور سابق لها.

دنيا سمير غانم

مسلسل «جت سليمة»

الجدير بالذكر أن دنيا شاركت في رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة، وظهرت لأول مرة برفقة ابنتها كايلا خلال أحداث العمل، وأكدت أنها استغلت أن العمل يناسب الأطفال وجعلتها تشارك معها خلال أحداث العمل.

مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، وعرض مؤخرًا عبر شاشة قناة cbc وART حكايات ضمن مسلسلات رمضان 2023، وأيضا عبر منصة watch it و«شاهد vip».

وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم خلال الأحداث دور “سليمة” التي تقوم بقراءة قصة لشقيقها الصغير “عمر”، وفجأة تدخل في إطار من الخيال بعصر مختلف بدون شقيقها، وتبدأ في رحلة البحث عنه في هذا الزمن.

أبطال مسلسل «جت سليمة»

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي وقت سابق، كشفت عن سعادتها بتكريمها عن مسلسل جت سليمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: شكرا لإذاعة إنرجي على جوائز مسلسل جت سليمة، وجائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلى جمهور وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة.

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