ريجيم افتراضي.. لن تصدّق شكل شيماء سيف في صور جديدة متداولة لها بعد فقدان الكثير وزنها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:51 مساءً - أحدثت الفنانة شيماء سيف ضجة علي السوشيال ميديا بعدما نشرت صورة لها وهي فقدت كثير من وزنها .

وشاركت شيماء الصورة عبر خاصية الإستوري بموقع «إنستجرام»، كما انتشر عدد كبير من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتضح أن الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهى السبب في ظهورها بتلك الرشاقة، وذلك بعدما جعلتها تفقد كثيرا من وزنها خلال الصور المنتشرة.

شيماء سيف تنشر صورة معدلة بـ”الفوتوشوب”

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور الفنانة شيماء سيف، بعد ظهورها بشكل نحيف من خلال الصور، حيث علق أحد المتابعين وكتب: «شيماء إنتي بقيتي قمر أوي أنا بحبك وإنتي تخينه وإنتي رفيعه كمان بحبك أوي».

وعلّق متابع آخر، قائلا: «يا نهار أبيض شيماء طلعتي حلو أوي في الذكاء الاصطناعي، عارفين إحنا حركات الممثلين دول في التقنيات الجديدة»، وعلقت أخرى قائلة: «إنتي حلوة أوي كدا، والأول برضو كنتي قمر، وبموت من الضحك لما بتفرج عليكي وكمان بحب تمثيلك».

وعرفت شيماء سيف منذ ظهورها في الأعمال الفنية المصرية بوزنها الزائد، وجسدت أدوارا طوال مسيرتها حتى الآن، تتمحور حول وزنها في الأساس.

شيماء سيف:

يُشار أن الفنان شيماء سيف المولودة في السابع من أغسطس عام 1987، تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية في العام 2010 من خلال برامج الكاميرا الخفية.

واشتهرت شيماء بالمشاركة في تقديم برنامج «نفسنة» على قناة القاهرة والناس، بجانب انتصار وهيدي كرم.

وشاركت شيماء في عشرات الأعمال، منها أفلام: البعض لا يذهب للمأذون مرتين، واللعبة الأمريكاني، وساعة رضا، وبيكيا، ويا تهدي يا تعدي، ومسلسلات: في بيتنا روبوت، وبدل الحدوتة 3، والزوجة 18، وفي اللالا لاند.

١٠٠٠ حمد الله على السلامة

يذكر أن علقت الفنانة شيماء سيف، علي دورها في مسلسل “١٠٠٠ حمد الله على السلامة” بالمشاركة مع الفنانة يسرا ونخبه من الفنانيين المتميزين، والذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.



وأضافت “شيماء سيف” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء دي إم سي” المذاع علي قناة دي إم سي ، أنها قامت بالبكاء بشدة بعد الانتهاء من مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة، بسبب تعلقها الشديد بطاقم العمل بشكل كامل نظرا لتعاونهم الجميل.

وتابعت شيماء سيف، أنها كانت تقوم بأشياء ترفيهية غير معتادة أثناء قيامهم بالتصوير حتي لا يكون هناك شعور بالملل أو الضيقة أثناء التصوير.

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة شيماء في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان طويل محتشم ومعتدة علي المكياج الصاخب الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

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