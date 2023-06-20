بعد اتهامه لها بتشويه سمعته بسبب الإدمان.. رد ناري من إيناس الدغيدي على مصطفى هريدي؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 03:50 مساءً - ردت المخرجة إيناس الدغيدي على تصريحات الفنان مصطفى هريدي، بعد حديثه عن تفاصيل خلافه معها، واتهامها له بأنه سبب فشل فيلم مجنون أميرة عام 2009، واتهامها له أيضًا بتعاطي المخدرات، وذلك خلال لقائها في برنامج تليفزيوني 2016.

إيناس الدغيدي ترد على مصطفى هريدي بعد اتهامه لها بتشويه سمعته

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي في تصريحات صحفية: أنا لا أرد على الصغائر وقد دفعت نتيجه غلطتي في الاختيار، وأرجو غلق هذا الموضوع لعدم أهميته بالنسبة للجمهور ولي أنا شخصيًا.

مصطفى هريدي وإيناس الدغيدي – في كواليس فيلم مجنون أميرة 2009

مصطفى هريدي يكشف تفاصيل أزمته مع إيناس الدغيدي

وكشف الفنان مصطفى هريدي، تفاصيل خلافه مع المخرجة إيناس الدغيدي، بعد تعاونه معها في بطولة أول عمل له وهو فيلم مجنون أميرة عام 2009، مؤكدًا أنها سبب فشل الفيلم وليس مثلما قالت بأنه السبب، لأنها لم تروج له بالشكل الصحيح، ولم تقدمه ولم تهتم به كممثل في أول بطولة عمل له.

وقال مصطفى هريدي في لقاء تليفزيوني عبر برنامج الستات: المشاكل بدأت بعد نزول الفيلم وبعد تحقيقه إيرادات قليلة من وجهة نظرها، مضيفًا: السبب الحقيقي أن الفيلم ما اتعملوش عرض خاص ولا دعايا، واعتمدت على اسمها حتى الأفيشات اللي نزلت عن الفيلم في وشي كان بروفايل واسمي مش مكتوب رغم أني ممثل بتقدمني لأول مرة، ولما اكتسبت خبرة عرفت أني ما اتقدمتش بالشكل اللي المفروض تقدم بيه الممثل والنجم لأول مرة لا في الكاست ولا دعايا الفيلم ولا في الاهتمام بيا، والفيلم اتظلم مش مني أنا داخل أعمل دوري والمفروض الشركة المنتجة والمخرجة يقدموني مش أنا اللي شايل المسؤولية ويتقال لي إني أنا سبب فشل الفيلم.

وأكد مصطفى هريدي أن إيناس الدغيدي اتهمته بإدمان المخدرات وتسببت في تشويه سمعته وتعرض لمواقف محرجة بسببها قائلًا: قالت عني مدمن وده سب وقذف وتشهير وقالت الكلام ده في 2016 مش في 2009 وقت نزول الفيلم، وكان واضح أنها عاوزة تشوه سمعتي وده ضرني فعلًا وقعدت سنين طويلة وبترشح في أعمال كتير وبترفض بسبب السمعة دي واتعرضت لمواقف بسبب كلامها واتعاملت على إني تاجر مخدرات في أحد المطارات في دولة من الدول.

شوهت سمعتي وضرتني في المجال

وتابع، أنها قامت بعرض خاص للفيلم بعد إنتهاء فترة نزوله بالسينمات، و أنه تلقى مكالمة من مكتبها تقول له إن الفيلم فشل جماهيريا وأرادوا نجاحه إعلاميا، مؤكدا أن “الدغيدي” أرادت أن تشوه سمعته و هذا سبب له ضرر في باقي الأعمال.

مصطفى هريدي وتامر حسني

وتحدث مصطفى هريدي عن صديقه تامر حسني، قائلا: «تامر حسني أنا وهو صحاب جدا ولكن كل واحد بيفكر في شغله واتعلمت من عادل إمام أن اختيار الممثل لعمل مفهوش مجاملات، وكل دور بينادي صاحبه».

وكشف مصطفى هريدي عن أمنيته العمل مع الفنان تامر حسني من جديد، قائلا: «أعتقد أنه إن شاء الله هيحصل قريب».

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