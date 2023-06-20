شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يحيى حفلا غنائيا بـ لبنان فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان عصام كاريكا حفلا غنائيا فى لبنان فى أيام 27 و28 يونيو الجارى بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة فى عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم العيد، كما يستأنف تجهيزه لتلحين عدد من الأغانى الجديدة لعدد من نجوم الطرب فى الوطن العربى منمهم محمد منير وراغب علامة وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد.



كاريكا والكنج

ويتعاون الكينج محمد منير مع الفنان عصام كاريكا مرة أخرى بعد مرور 27 عامًا من تعاونهما سويًا في أغنية "عمر عينى" التي صدرت في ألبوم "من أول لمسة" عام 1996 وكانت من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام كاريكا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وما زالت يتغنى بها منير في كل حفلاته، والأغنية الجديدة بعنوان "أنا الذى" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان كاريكا.

احتفى صناع أغنية "الصعايدة"، منهم المطرب عصام كاريكا وهشام الجخ والمخرجة رودينا حاطوم بنجاحها في مقر ”الخليج 365”، وذلك وسط غياب الفنان أحمد شيبة الذى تعثر وجوده بسبب ظروف شخصية طارئة، ولكنه حرص على التواجد من خلال مكالمة فيديو قام فيها بالمشاركة فى الندوة، وشكر ”الخليج 365” واعتذر عن الغياب، وتحدثوا عن كواليس الأغنية وسر اختيارهم سويا لتقديمها، والتي حققت حتى الآن أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال كاريكا إنه سعيد بالعمل مع كل فريق الأغنية، منهم شيبة وهشام الجخ والمخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، مشيرا إلى أن ردود الأفعال على الأغنية فاقت توقعاته.

وأكد الشاعر هشام الجخ أنه استغرب في البداية كون مخرجة الكليب لبنانية، لكنه اقتنع بعدها أنها مخرجة شاطرة وموهوبة، وبذلت مجهودا كبيرا من أجل خروجه بصورة مميزة.