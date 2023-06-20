شكرا لقرائتكم خبر عن على بدرخان رئيسا شرفيا لمهرجان السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية عن اختيار المخرج الكبير على بدرخان رئيسا شرفيا للدورة الأولى للمهرجان الذى يقام بمدينة شرم الشيخ منتصف الشهر المقبل.

ويأتي هذا الاختيار متزامنا مع احتفاء الوسط السينمائي بمرور 50 عاما على عرض أول أفلام بدرخان "الحب الذي كان"، الذي أخرجه بدرخان في بداية مشواره السينمائي المتفرد، وقامت ببطولته سعاد حسني ومحمود ياسين.

ووجهت مؤسسة إبداع المنظمة للمهرجان، والتي يرأس مجلس إدارتها مدير التصوير السينمائي د. سمير فرج، دعوة رسمية لبدرخان بترشيحه للرئاسة الشرفية للمهرجان والاحتفاء بتاريخه ضمن فعالياته.

وتواصل وفد من إدارة المهرجان ورئيسه أيمن الحكيم ومديرته د.ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما ومديره التنفيذي المخرج سامي محمد علي، مع علي بدرخان لتقديم ملف كامل بفعاليات المهرجان والاستماع إلى ملاحظاته واقتراحاته للخروج بدورته بالصورة اللأئقة.

المهرجان يضم 4 مسابقات رسمية، الأولى للأفلام الطويلة (الروائية والتسجيلية) ويرأس لجنة تحكيمها المخرجة إيناس الدغيدي، وتضم في عضويتها الفنان جمال سليمان ود. يحي عزمي عميد معهد السينما ود. سامح سليم مدير التصوير السينمائي والشيخة اليازية آل نهيان المخرجة والمنتجة الإماراتية والكاتب الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد والسينارست عبد الرحيم كمال، في حين تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الفنانة سلوى محمد علي والمخرج المغربي جمال السنوسي والمخرجة العراقية خيرية المنصور ود. محمد غزالة مدير مدرسة السينما بجامعة عفت السعودية.

أما لجنة تحكيم أفلام الطلاب فتتشكل من د أحمد فهمى، رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالى للسينما، د هشام عنين، رئيس قسم الصوت بالمعهد العالى للسينما، د فدوى ياقوت، رئيس قسم السيناريو بالمعهد العالى للسينما.

كما تضم لجنة تحكيم أفلام التحريك د.ليلى فخري، رئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالى للسينما، المخرج خالد الزدجالي، المخرجة والمنتجة زينب زمزم.