نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد حفل زفافها

حلت الممثلة نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج "كلام نواعم" المذاع على شاشة mbc، وتطرقت خلال اللقاء إلى فكرة "الطلاق" بصورة عامة، وأيضا تطرقت في حديثها عن تجربتها الشخصية في هذا الأمر، كما كشفت أيضاً على موعد زفافها على خطيبها ناريك ناربيكيان.

وجهة نظر نادين نسيب نجيم في الطلاق

ورأت نادين نسيب نجيم أن لجوء الشريكين لخيار الطلاق لا يعني بالضرورة، أن أحدهما أو كليهما شخص سيء بداخله، ولكن يأتي هذا الخيار إلى أكثر من سبب منهم، عدم وجود توافق بينهما سواء من الناحية الفكرية أو الروحية إلى جانب اختلاف الأذواق بينهما

وأوضحت نادين أن هناك بعض القصص التي من الممكن للمرء التغاضي عنها، لكن حينما تصل العلاقة إلى درجةٍ تكون فيها على المحك، وتصبح السلبيات أكثر من الإيجابيات، يتوقف الشريكان عن الاستثمار بعلاقتهما، وحينها قد يحدث الانفصال.

وأشارت نادين إلى أن هناك العديد من الأمور تحدث في الحياة بصورة يومية تتخللها قصص وحكايات، يجب على الشريكين التغاضي عنها حتى تستمر حياتهما، ولكن إذا أصبحت السلبيات هي التي تتغلب على الإيجابيات فهنا نجد الشريكين يتوقفان على التواصل فيما بينهم، وغالبا ما يحدث انفصال بينهما.

تجربة نادين نجيم مع زوجها السابق هادي أسمر

وعن تجربتها مع زوجها السابق هادي أسمر، قالت نادين إن النهايات أخلاق، لذلك فضلت عدم الكشف عن السبب الحقيقي وراء انفصالها عنه، لافتة إلى أن الطلاق دائما ما يترتب عليه أمران، الأول يكون بصورة طيبة وهادئة وذلك في حال أن الأشخاص المتقبلين لفكرة الطلاق ويتمتعون بالنضج يخرجون من العلاقة بطريقة راقية وأخلاقية، لكن غير المتقبلين سيعملون على تدمير كل شيء.

عمل درامي سابق

شاركت نادين نسيب نجيم في الموسم الدرامي الرمضاني 2023 من خلال مسلسل "وأخيراً"، وهو دراما اجتماعية في إطار من التشويق والإثارة وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل نادين، والتي تجسد شخصية "خيال" السيدة اليتيمة صاحبة الشخصية القوية، والتي تمتلك ماضياً مخيفاً عمن حولها وأبرزهم حبيبها "ياقوت" والذي يجسد شخصيته قصي خولي.

يشارك في بطولة المسلسل منى واصف وعدد من الفنانين، والمسلسل من إنتاج شركة صادق الصباح وإخراج أسامة الناصر.

موعد زفافها على ناريك ناربيكيان

وعن موعد زفافها على خطيبها ناريك ناربيكيان قالت نادين إنها خلال الوقت الحالي لديها الكثير من الأعمال تقوم بها، لذلك فمن المرجح أن يكون في الصيف القادم، خاصة وأنها من عشاق فصل الصيف

وتابعت " أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء".

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