لأول مرة.. جورجينا رودريغيز تتابع فنانة مصرية وحيدة عبر “إنستجرام” .. لن تصدق من هي؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 05:52 مساءً - أصبحت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، أول فنانة عربـية تتابعها عارضـة الأزيـاء الإسبانـية جورجينا رودريغيز على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

نور الغندور أول فنانة عربية تتابعها جورجينا عبر إنستجرام

وكان لافت للانتباه وجود اسم الفنانة المصرية المقيمة في دول الخليج “نور الغندور” من بين 946 حساب تتابعه جورجينا.

يبدو ان نور وجورجينا لهما نفس الذوق، فاختارت نور لحضورها أحد المناسبات فستان من توقيع مصمم الأزياء التونسي علي قروي، الذي أشرف على تصميم الفستان الذي ارتدته جورجينا بحفل Joy Awards، الذي أقيم في العاصمة السعودية.

تصدر اسم نور الغندور تريند مؤشرات البحث منذ متابعة جورجينا لها، خاصة وان جورجينا اختارت عدد قليل جداً من الحسابات لمتابعتها.

الجدير بالذكر أن جورجينا تتابع عددًا من الشخصيات العربية من بينهم، الناشطة السعودية مريم صالح بن لادن، وخبيرة التجميل مريم أحمد، وعارضة الأزياء المغربية الإسبانية سارة لويناز.

من هي جورجينا رودريغيز؟

إلى جانب كونها من مشاهير السوشيال ميديا وعارضة ناجحة، تعدّ جورجينا رودريغيز من رموز وعاشقي اللياقة البدنية، ويعتبرها العديد من المتابعين مثالاً للياقة البدنية والرشاقة.

نشأتها:

ولدت جورجينا رودريغيز في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين في 27 يناير عام 1994، لأمّ إسبانية وأب أرجنتيني يدعى خورخي رودريغيز (71 عاماً)، والذي أدين بتهريب المخدرات، وقضى 10 سنوات في السجن.

نشأت جورجينا رودريغيز في مدينة جاكا شمال شرق إسبانيا، بالقرب من الحدود الفرنسية، وهي جزء من مقاطعة هويسكا، قرب جبال البرانس.

المسيرة المهنية

تلقت جورجينا رودريغيز تدريبًا في الرقص، بينما كانت تدرس اللغة الإنجليزية في لندن قبل متابعة مسيرتها المهنية في عرض الأزياء، إلا أنّها لم تتمكن من الوصول إلى النجومية حتى حالفها الحظ والتقت الدون البرتغالي.

نجحت رودريغيز، من خلال علاقتها بكريستيانو، في اكتساب شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من أبرز مشاهير السوشيال ميديا، حيث يصل عدد متابعيها إلى 26 مليون شخص.

وفي 2018، ظهرت على غلاف مجلة صحة المرأة الإسبانية في عدد يوليو، كما ظهرت على غلاف مجلة “هاربرز بازار” في يوليو 2018، وغيرهما من المجلات.

ويُقال إنّ رونالدو لا يمانع تحقيقها الشهرة من خلال علاقتها به، حيث يدعم نجاحها ويساعد على تعزيز شهرتها منذ سنوات، ووضعها على خريطة دور تصميم الأزياء العالمية، كما جعل رونالدو جورجينا رودريغيز المسؤولة عن تربية أطفاله الأربعة: “ماتيو” و”ألانا” و”جونيور” و”إيفا”، وبالفعل أصبحت واجهة دعائية للعديد من الشركات والعلامات التجارية، كما أنّها عضو في فريق رقص باليه معروف.

وكافأ كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز على ولائها ودعمها له بمنحها حق إدارة عيادة زراعة الشعر التي سبق أن افتتحها في مدريد، فضلاً عن منحها خط إنتاج ملابس بعلامة تجارية خاصة بها، كما أن جورجينا هي الفتاة الوحيدة في حياة كريستيانو.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، أنضم إلى صفوف نادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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