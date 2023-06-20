شاهد.. أحدث ظهور لـ سارة ابنة عادل إمام بسن الـ 46 بعد اختفاء سنوات!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 05:52 مساءً - في ظهور نادر لها وباطلالة بسيطة وناعمة نشر موقع القاهرة 24 صورة لابنة الزعيم عادل إمام والتي تدعى سارة والبعيدة جدا عن الأضواء عكس أشقائها المخرج رامي إمام و الفنان محمد إمام.

وتعد هذه أحدث صورة حصل عليها القاهرة 24، لـ سارة عادل إمام بعد عامين من نشر الصحفي علاء حكيم صورة لها.

سارة عادل إمام

سارة عادل إمام، من مواليد عام 1977، وتبلغ من العمر حاليا (46 سنة) وهي الابنة الوسطى لعادل إمام التي أصر والدها على عدم السماح لها بالعمل في الفن، بسبب العادات والتقاليد التي يرفضها في مجال التمثيل، مثل القبلات وغيرها.

أحدث ظهور لـ سارة إبنة عادل إمام

وتزوجت ساره عادل إمام من أحمد نبيل مقبل عام 2004 حيث بدأت قصة حبهما حيث كانا يدرسان سويًا بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية ، ولم تبدو أي مؤشرات في حينها لرفض الفنان المصري فكرة زواج ابنته وقال عن زوج ابنته أحمد بعد ذلك: تشرفت به لأنه شخص محترم وابن أصول.

ظهور نادر لإبنة عادل إمام مع ليلى علوي

وترك الزعيم عادل إمام لابنته الحرية في اختيار شريك حياتها تمامًا برغم الانتقادات والهجوم الذي تعرض له.

ماذا قال عادل إمام عن ابنته سارة؟

وكان عادل إمام قال عن ابنته سارة في لقاء تلفزيوني سابق منذ سنوات، إنه رفض دخول ابنته الوسط الفني والإعلامي رغم تخرجها في كلية الإعلام وفضل لها عدم ظهورها على الإطلاق في أي وسيلة مرئية سواء فنية أو إعلامية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنها تتميز بخفة الظل، ويشببها بـ”حبة الفراولة”، ولديها انطباعات أولية دائمًا صحيحة، كما أنها كانت متفوقة في دراستها.

سارة تتحدث عن والدها عادل إمام

وعام 1988 ظهرت سارة ابنة عادل إمام، في لقاء تليفزيونى عندما كان عمرها 21 عامًا، وتحدثت آنذاك عن علاقتها بوالدها الزعيم، مشيرة إلى أنها في فترة الطفولة كانت تخاف من أن تطلب منه شيئا بل كانت تذهب لوالدتها لكي تتوسط لها عنده.

وقالت سارة: لما كنت صغيرة كان والدي بالنسبة لي الرهبة والخوف.. ولو كنت محتاجة حاجة منه لازم أعدي على ماما الأول وبعدها أروح له، لحد ما كبرت ودخلت الجامعة وابتديت أواجه حياتي، بدأت بعدها أحس إني قربت منه أكتر وأصبحنا أصدقاء وكان ينصحني دائمًا.

إعتزال الزعيم التمثيل نهائيًا

يُذكر أن النجم عادل إمام اعتزل الفن بشكل نهائي بعد 60 عام من الإبداع الفني، حيث أكد شخص مطلع داخل عائلة النجم الكبير عادل إمام، أنه قد اتخذ القائد قرارًا بالتوقف نهائية عن الفن، وأفاد المصدر بعدم صحة مشاركة الفنان عادل إمام في فيلم “الواد وأبوه”، إذ أنه لم يظهر في أي عمل فني جديد، واتخذ قراراً بالابتعاد عن عالم الفن بأي شكل.

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على دورة المهرجان القومي للمسرح

من ناحية أخرى، كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح.

ولفت رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، إلى أن إطلاق اسم الفنان عادل إمام القيمة والقامة الفنان العظيم من أجل الاحتفال به، وذلك تكريمًا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة.

وتصدرت صورة «الزعيم» البوستر الرسمي للدورة الجديدة التي ستنطلق خلال الفترة من 27 يوليو، وحتى 12 أغسطس.

وأوضح الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن إعداد البوستر استغرق نحو شهر ونصف حتى يكون الشكل النهائي لائقا بالفنان عادل إمام.

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