شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر الغجر" للمخرج عمرو دوارة باكورة الفنان أحمد الشافعى بمسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض ثلاثون ممثلا ومن بينهم كل من النجوم: ميرنا وليد، سيد جبر، علاء حسني، وفاء السيد، عصام عبد الله، ريم أحمد، أحمد السباعي، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، فارس وليد، وجمال عبد الناصر علي ، ذلك بمشاركة ضيوف الشرف كل مع الفنانين الكبار آمال رمزي، نهلة خليل، أحمد قنديل، وأيضا نخبة من نجوم فرقة الغنائية الإستعراضية وفي مقدمتهم الفنانين: سيد عبد الرحمن، سحر عبد الله، بهجت لطفي، إبراهيم غنام، مها محمد، حسام رسلان، محمد نيازي، هشام الحصري، أحمد طارق.
والأحداث الدرامية تدور في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وتتناول قصة العشق التي جمعت بين "قمر الغجرية" و ابن الوزير الفنان التشكيلي أمير، وبالتالي فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين والصيد وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التي توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.
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