شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر الغجر" للمخرج عمرو دوارة باكورة الفنان أحمد الشافعى بمسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف المخرج عمرو دوارة بروفات "قمر الغجر" باكورة الفنان أحمد الشافعى بعد توليه رئاسة البيت الفنى للفنون الشعبية الاستعراضية، فقد اقترب موعد افتتاح العمل على خشبة مسرح "البالون" مع بداية الموسم الصيفى وبالتحديد طبقا للخطة فى النصف الأول من شهر يوليو.

أوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، وبتصميم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم والرواد بفرقة رضا)، وبتصميم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصميم الملابس مروة عودة، وبتصميم الإضاءة الفنان شريف البرعي.

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض ثلاثون ممثلا ومن بينهم كل من النجوم: ميرنا وليد، سيد جبر، علاء حسني، وفاء السيد، عصام عبد الله، ريم أحمد، أحمد السباعي، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، فارس وليد، وجمال عبد الناصر علي ، ذلك بمشاركة ضيوف الشرف كل مع الفنانين الكبار آمال رمزي، نهلة خليل، أحمد قنديل، وأيضا نخبة من نجوم فرقة الغنائية الإستعراضية وفي مقدمتهم الفنانين: سيد عبد الرحمن، سحر عبد الله، بهجت لطفي، إبراهيم غنام، مها محمد، حسام رسلان، محمد نيازي، هشام الحصري، أحمد طارق.

والأحداث الدرامية تدور في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وتتناول قصة العشق التي جمعت بين "قمر الغجرية" و ابن الوزير الفنان التشكيلي أمير، وبالتالي فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين والصيد وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التي توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.