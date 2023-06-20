شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" من فيلم "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد أغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس"، الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد وعدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وأحيا مؤخرا أحمد سعد حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانيه التى تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة.