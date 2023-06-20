الرباط - الخليج 365 حرص النجم المغربي سعد لمجرد على تقديم هدية خاصة ومميّزة لزوجته غيثة العلاكي، تعبيراً عن حبّه الكبير لها، ومحققاً بذلك أمنية من أمنياتها وشارك لمجرد متابعيه على "إنستغرام" بمجموعة صور كشف من خلالها الهدية لرفيقة دربه، وهي عبارة عن جرو بنّي صغير، وأرفق الصور بتعليق كتب فيه: "قولوا مرحباً لـ لولا، هديتي المتواضعة لغيثة" وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رومانسية سعد لمجرد ومحاولاته الدائمة في التعبير عن حبّه لزوجته بشتى الطرق وفي كل المناسبات. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

كانت هذه تفاصيل خبر المغربي سعد لمجرد يقدّم هدية خاصة لزوجته غيثة العلاكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.