إلهام شاهين تثير الجدل بما قالته عن حلم عمرها الضائع

خلال مؤتمر صحافي، أقيم لها على هامش تكريمها بمهرجان جربة للسينما العربية بتونس، والذي يقام في الفترة من 18 إلى 24 حزيران "يونيو" الجاري، برئاسة د.عبلة الأسود، قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فرصة عمرها في تقديم شخصية الملكة حتشبسوت ضاعت مع رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، حيث كانت قد اتفقت معه على تقديم فيلم عن الملكة المصرية.

وأوضحت، أنها اتفقت مع المخرج الراحل على تقديم الفيلم بطريقة احترافية عقب انتهائه من إخراج "هي فوضى"، ولكن برحيله توقف الحلم الذي ترى أنه كان فرصة عمرها.

وأضافت أنها لا تستطيع حالياً تجسيد شخصية الملكة المصرية حتشبسوت، لأن عمرها أصبح غير مناسب حيث إن الملكة المصرية توفيت وعمرها تخطى الـ٣٠ عامًا بقليل، كما أنها فقدت الأمل أن يكون هناك منتج يستطيع أن يقدم فيلماً عن حتشبسوت، كما أنها لا تستطيع مادياً أن تخوض تجربة إنتاج، قائلة: "مبقاش معايا فلوس".

وأضافت شاهين، إنها تقدم الأدوار التي يخاف منها الفنانون، مؤكدة أنها تحب تقديم الأدوار الجريئة والمختلفة، لدرجة أن المنتجين والمخرجين يعرضون عليها الأدوار الجريئة التي يخاف من تقديمها فنانون آخرون، ويقولون: "محدش هيقدر يعمل ده غير إلهام"، ودائما كنت أقول: "هاتولي الأدوار اللي يخاف منها الفنانين".

وقالت إلهام إنها من عشاق الفن والتمثيل ولا يمكن أن تعيش حياة بعيدة عن التمثيل والفن.

وتابعت: "فخورة أنني خلقت فنانة، لأني عشت أعمار كتير وشخصيات كتيرة، خلال الأعمال التي قدمتها منها 101 شخصية في السينما و26 شخصية فالمسرح، وعشرات الشخصيات في الدراما التلفزيونية".

وأضافت: "الفن يتيح الفرصة للممثل أن يعيش حيوات أشخاص كثيرة ومتعددة، فأنا عاشقة للفن جدًا وأحب أن أقدم الشخصيات التي لا تشبهني وبعيدة تمامًا عن شخصيتي، وأن أعيش حياة شخصيات أخرى من التي أجسدها وأشعر بمتعة كبيرة جدًا في ذلك.

وعن وجودها في مهرجان جربة للسينما العربية ودعمها للمهرجان رغم أنه فعالية وليدة وجديدة وليس مهرجاناً كبيراً قالت: "أنا مؤمنة بالقومية العربية أنها من الممكن أن تتحقق من خلال الفن والثقافة، ويمكن أنها لم تتحقق تلك القومية سياسيًا، رغم أني كنت أتمنى أن يكون هناك اتحاد عربي أو ولايات متحدة عربية مثلما في أوروبا وأمريكا، ولكني مؤمنة أن الثقافة والسينما هي التي تقربنا من بعضنا البعض كعرب، وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والإبداعي والمجتمعي، والتحضر في أي دولة يقاس بمستوى الثقافة والفنون بها، وأدعم دائمًا أي مهرجان فني أو ثقافي في الوطن العربي، لأن الفن والإبداع والثقافة هو الذي يجمعنا، والثقافة هي التي تبعدنا عن الجهل والإرهاب وكل شيء يهدد أمن وأمان المجتمع، فدعمي للمهرجانات بلا حدود ولا أرفض أبدًا دعوة من أي مهرجان".

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