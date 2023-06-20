بسمة وهبة تردّ على منتقدي تصريحاتها حول طلاق جوري بكر

بعد الهجوم الذي شنه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضد تصريحاتها الأخيرة حول عدم وقوع طلاق الفنانة جوري بكر بسبب حملها، ردت الإعلامية بسمة وهبة على منتقدي تصريحها الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة" الذي تقدمه على شاشة قناة المحور: "ممكن الإنسان يكون عنده هوس الترند ولكن مينفعش يعمل حاجة مفيهاش حياء أو شاذة والمغالاة أو فضيحة، وجوري بكر لما نزلت خبر طلاقها وأنا عملت فيديو من قلبي وبعيد عن الترند؛ لأني سمعت في السعودية من شيخ من سنين إن الحامل لا تطلق".

وواصلت: "قولت لجوري المعلومة خوفًا عليها وحبًا في الخير والدنيا اتقلبت وقالوا بعمل ترندات، أنا بعمل أه بس مش بده، وهي قالت الأكونت اتهكر ومفيش طلاق، وناس قالولي إنها بتعمل كدا عشان الترند وأول ما سمعت كلامي قلقت لأنها متعرفش".

وأضافت بسمة: "ناس من الأزهر أكدوا كلامي وناس تانيين قالوا غير حقيقي، وأنا لست أهل للدين ولست متخصصة عشان أطلع فتوى، أنا بعمل خير ويمكن يطلع كلامي حقيقي".

كما علقت بسمة وهبة على تصريحات الإعلامية جويل مردينيان بشأن الملابس المكشوفة، قائلة: "جويل مردينيان قالت مفيهاش حاجة نلبس عريان لأن ربنا مش هيحاسبنا على الملابس، وبقول لها أه مفيهاش حاجة أنتي حرة، بس متدخليش ربنا في العُري، وتقولي أصله خلقنا عرايا، لو بتعملي ترند ملكيش دعوة بربنا".

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