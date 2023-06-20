أحلام تحتفل بالذكرى العشرين لزواجها على أنغام أغنية لـ«إليسا» ورسالة مميزة

احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بالذكرى العشرين لزواجها بطريقتها الخاصة والمميزة؛ حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني لزوجها مبارك الهاجري ولها، وأظهرت من خلاله كيفية تعارفهما على بعضهما بعضاً.

وقال مبارك خلال اللقاء إنه عندما التقى «أحلام» قال لها: «أنتِ تعرفين أن الله خالقك لي»؛ لتُعيد أحلام ما قاله زوجها عندما تحدث عن اللقاء الأول بينهما. كما ظهرت في الفيديو أيضاً لقطات من حياة أحلام ومبارك واللحظات المميزة التي جمعتهما على مدار عشرين عاماً على أنغام أغنية للفنانة اللبنانية إليسا. وقالت أحلام في تعليقها على الفيديو: «كل عام واحنا مع بعض روح وجسد، لا الروح تعيش من دون جسد ولا الجسد يعيش من دون روح، وكل عام بقول الحمد لله على نعمه مبارك بن محمد الهاجري، يا دعوة أمي لي في سجودها».

وقد تفاعل عدد كبير من زملاء ومحبي ومتابعي ومحبي أحلام مع الفيديو والتعليق، وتمنوا لهما استمرار المحبة والحياة الهانئة والسعيدة. وكانت من بين المعلقين الفنانة أصالة التي قالت في تعليقها: «العمر كله بالصحة والاستقرار والفرح، وتفرحوا بولادكم».

يُذكر أن الفنانة أحلام كانت قد روَّجت بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في «تويتر» -خلال الفترة الماضية- لإحدى أغنياتها، وذلك خلال حفل. وظهرت في مقطع الفيديو وهي تؤدي أغنيتها «يا آدمي حس» التي قدمتها بحفلتها الأخيرة بالرياض، العاصمة السعودية.

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