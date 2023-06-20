نظر دعوى تامر حسني ضد المنتج وليد منصور

القاهرة - الخليج 365 تستكمل محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، دعوي حسام حسني شقيق الفنان تامر حسني ووكيل أعماله، ضد المنتج وليد منصور بسبب شيك بدون رصيد. وكان رجال المباحث في القاهرة ألقوا القبض على المنتج وليد منصور، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة لاتهامه في عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

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