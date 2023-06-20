إلهام شاهين تكشف سبب حذف مشهد قدمها من برومو سوق المتعة

روت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أمس الإثنين، تفاصيل جديدة عن فيلم "سوق المتعة"، الذي أثار حالة من الجدل بالشارع المصري.

وخلال مؤتمر صحفي في مهرجان جربة للسينما بتونس، قالت إلهام إن "سوق المتعة" كان من الأفلام الغريبة، وناقشه مجلس الشعب، والذي طلب من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف حذف مشهد قدمها من برومو الفيلم، لأنه "يفسد أخلاق الشباب".

وأكدت أن كل ملابسها في الفيلم كانت عادية، وأن مشهد قدمها حُذف من البرومو، بسبب مطالبة مجلس الشعب، مضيفة: "بشكرهم على رأيهم.. قد كده رجلي مؤثرة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :