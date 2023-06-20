القاهرة - الخليج 365
روت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أمس الإثنين، تفاصيل جديدة عن فيلم "سوق المتعة"، الذي أثار حالة من الجدل بالشارع المصري.
وخلال مؤتمر صحفي في مهرجان جربة للسينما بتونس، قالت إلهام إن "سوق المتعة" كان من الأفلام الغريبة، وناقشه مجلس الشعب، والذي طلب من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف حذف مشهد قدمها من برومو الفيلم، لأنه "يفسد أخلاق الشباب".
وأكدت أن كل ملابسها في الفيلم كانت عادية، وأن مشهد قدمها حُذف من البرومو، بسبب مطالبة مجلس الشعب، مضيفة: "بشكرهم على رأيهم.. قد كده رجلي مؤثرة".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تكشف سبب حذف مشهد قدمها من برومو سوق المتعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.