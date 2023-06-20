مدحت صالح يكشف عن رأيه في فكرة الذكاء الاصطناعي

كشف الفنان مدحت صالح، رأيه في فكرة الذكاء الاصطناعي، الذي تحدث عنها مؤخرًا الملحن عمرو مصطفى، وأثار حالة كبيرة من الجدل.

وقال مدحت صالح خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية: مش عارف عمرو مصطفى قال إيه بالظبط ولكن في إمكانية إننا ناخد بصمة صوت أي حد، سواء رحل عن عالمنا أو عايش، ويتم توظيفها.

وأضاف مدحت صالح: في تكنيك تاني في التكنولوجيا، إننا ناخد الصوت فقط ونركب عليه مزيكا، وده المشروع اللي كنت بقدمه للدولة عشان نشتغل عليه في الإذاعة، وممكن ناخد الأصوات دي ونخلي كل الناس مواليد 2023، وأنا بعمل كده.

وتابع مدحت صالح: عمرو مصطفى بيلعب في التقنية دي، بياخد صوت حليم وبيعمل لحن وأيضا الست أم كلثوم، محدش هيقرب من البناء الأساسي للحن، مش هلعب في اللحن ولكن بنحاول نزود متعة الجرعة السمعية.

واختتم حديثه قائلا: إحنا عارفين الكلمات بس عايزين جرعة أكتر من المزيكا، الشبع من المزيكا.. كل أغنية قبل كده كنا بنقول عايز أشبع مزيكا، هيحصل دلوقتي.

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