مشاهدات أغنية بهاء سلطان "كدابة" في أسبوع.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان بهاء سلطان بأغنيته الجديدة “كدابة”، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل اغنية كدابة بهاء سلطان

الاغنية من كلمات نصر محروس وتقول كلماتها " وإحمينا من غدرها فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا تاخدنا وتودينا وغرقنا آه في بحرها كدابة كدابة كدابة وقلابة ودايمًا لما بتيجي بتيجي على غلابة الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها يا مصدقين الزمن مفيش حبيب يؤتمن والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كدبها .. قلوب الناس جرالها إيه الجرح ليه قدروا عليه القسوة سهلة عندهم والغدر يجري في دمهم مابيصعبوش على بعضه

بهاء سلطان أغنية العمر كله

كان قد طرح بهاء سلطان حديثًا أغنية “العمر كله”، التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه هو اللي قلته عليك قلته من شوية انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه ماتسيبني اجرب حد تاني جديد عليا انشالله تفضل 100 سنة واقف كده انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك انا بعترف مكنش فيه زيك كتير كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك انشالله تفضل 100 سنة واقف كده انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده".