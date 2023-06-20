شاكيرا تعلن موعد أغنيتها الجديدة Copal Vacía

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة شاكيرا لطرح الفيديو كليب لـ أغنيتها الجديدة Copal Vacía والتي تتعاون فيها مع Manuel Turizo - مانويل توريزو.

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وشاركت شاكيرا جمهورها بصوره من كليبها الجديد Copal Vacía ،عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت شاكيرا خلال الصور وهي ترتدي زي عروس البحر،كما ارفقت بالصور جدول مواعيد الإصدار في مناطق مختلفة، وقد حددت موعد الإطلاق يوم 29 يونيو 2023.

شاكيرا

وتصدر المنشور خلال ساعات صفحات التواصل الاجتماعي، حيث حصد بعد النشر للمليون ونصف المليون إعجاب ما يعكس مدى تشوق جمهور النجمة لكل ما هو جديد.

شاكيرا

ويذكر أن انفصلت شاكيرا عن حبيبها جيرارد بيكيه، وبعد الانفصال لاحقتها شائعات كثيرة،أكثرها شائعة ارتباطها مؤخراً باسم لاعب الفورميلا ون لويس هاميلتون.

حيث ظهرت وهي تشاهد سباق F1، وتساند لويس هاميلتون في Grand Prix إسبانيا على حلبة برشلونة/ كاتالونيا يوم الأحد في 4 يونيه 2013، عادت الشائعات تتحدث عن علاقة رومانسية محتملة بينها وبين هاميلتون.

وكانت شاكيرا قد التقت لويس هاميلتون الشهر المنصرم برفقة بعض الأصدقاء، حيث رصدتهما عدسات الكاميرات في أثناء صعودهما اليخت خارج قصرها في ميامي بفلوريدا. نشرت شاكيرا صورة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وهي تقف في المدرجات مبتسمةً ومتحمسة، وهي تشاهد سباق السيارات مع أصدقائها. وأرفقت النجمة منشورها بتعليق كتبت فيه : "أنا سعيدة لعودتي إلى برشلونة".