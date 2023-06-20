مسلسل "ريفو" الجزء 2 .. موعد إنطلاق الحلقة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض غداً الأربعاء أولى حلقات مسلسل "ريفو" الجزء الثاني، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه .

وحق حقق مسلسل “ريفو” الجزء الأول، نجاحًا كبيرًا وقت عرضه من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، حيث لاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور، وخاصة أن أحداثه تدور حول فرقة موسيقية ذاع صيتها في التسعينيات.

مسلسل ريفو

تفاصيل مسلسل ريفو

يشار إلى أن عرض الجزء الأول في يونيو الماضي 2022 عبر منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا، والعمل بطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت، والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.

مسلسل ريفو

وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركيم سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

مسلسل ريفو

نبذة عن أبطال مسلسل “ريفو”

كايروكي هي فرقة روك غنائية، بدأت الفرقة بشكل رسمي عام 2003 تألفت من خمسة أفراد هم أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورج)، حققت الفرقة نجاح كبير منذ بداية ثورة 25 يناير، عندما أطلقوا اغنية (صوت الحرية)، فأصدروا الألبوم الأول (مطلوب زعيم) عام 2011، وفي عام 2012 أصدروا اغنية (يا الميدان) مع الفنانة عايدة الأيوبي والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وفي نفس العام صدر الألبوم الثاني (وأنا مع نفسي قاعد)، وفي عام 2014 صدر الألبوم الثالث (السكة شمال)، ظهور بالفيلم القصير (الإعلان) من إخراج عمرو سلامة.