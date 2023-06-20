العرض الخاص لـ "بيت الروبي" .. الليلة بحضور أبطاله

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق اليوم، الثلاثاء العرض الخاص لفيلم “بيت الروبي”، للفنان كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، بحضور صناع العمل بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك تمهيدا لبدء عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2023.

طرح النجم كريم عبدالعزيز، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد “بيت الروبي”، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وأعلن كريم عبدالعزيز، موعد طرح “بيت الروبي”، إذ مقرر أن يطرح اليوم 21 يونيو بجميع دور العرض السينمائي .

فيلم بيت الروبي، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد.

صور من فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم حول يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

ويشار إلى أن يجسد الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نور دور الزوجين، بينما يجسد الفنان كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر.

صور من فيلم بيت الروبي

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

صور من فيلم بيت الروبي

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

نبذة فنية عن النجم كريم عبدالعزيز

ممثل مصري، ولد في حي العجوزة بمحافظة الجيزة بمصر. تربى على يد مخرج له تاريخ في السينما المصرية، فوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز. دخل معهد السينما في عام 1994، و تخرج في قسم الإخراج في عام 1997، فعمل مساعد مخرج لفترة وجيزة.

اشتهر في أعمال (اضحك الصورة تطلع حلوة، الباشا تلميذ، أبو علي) و غيرها الكثير من الأفلام و المسلسلات.