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"الخليج 365" يكشف هوية حفلات "الأساتذة" وحقيقة مشاركة رموز الطرب

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت بوابة الخليج 365 الإلكترونية عن إمكانية انضمام عدد من رموز الطرب العربي مثل علي الحجار ومحمد الحلو إلى حفلات "الأساتذة"، وهل سيختلف برنامج الأغاني في كل حفل عن الآخر، حيث أبدى رغبته  أن يضم كل حفل مجموعة غنائية مختلفة عن الاخر من أجل وضع أكبر قدر من التراث الموسيقي والغنائي أمام المستمع .

وحرص أمجد مصطفى مدير تحرير جريدة الخليج 365 والناقد الموسيقي، على حضور المؤتمر الصحفي للمشروع الفني الضخم "الأساتذة"، الذي أقيم ظهر أمس الإثنين في دار الأوبرا المصرية.

 

أشاد د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية باستفسار أمجد مصطفى عن مشاركة كبار نجوم الطرب في سلسلة الحفلات، مضيفًا على ذلك إتاحة الفرص للأصوات الجديدة للمشاركة على مسرح "الأساتذة".

وأجاب مدحت صالح قائلاً:" قلبي مفتوح "  لمشاركة جميع زملائي على مسرح الأساتذة  وازداد شرفًا وفخرًا بتنفيذها، وبالفعل كنت أتحدث مع د. خالد داغر في رغبتي بمشاركة الأصوات الجديدة ضمن البرنامج الغنائي للحفلات وإظهارهم بشكل مبهر وملفت.

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وأكد مدحت صالح في حديثه عن مشاركة الأصوات الجديدة في الحفل، على مساعدتهم لبدء مشوارهم الفني بشكلٍ صحيح قائم على موهبتهم وقدراتهم، وليس مجرد الاستعطاف أو الظهور المؤقت، فهي خطوة يجب أن تدرس جيدًا، كي يتم وضعهم على أول الطريق بشكلٍ سليم.

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جانب من مؤتمر الأساتذة

ومن جانبه وجه النجم مدحت صالح الشكر للحضور ولرئيس الاوبرا واكد ان فكرة المشروع تعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية من خلال توزيع مجموعة من الحان العمالقة المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، فريد الاطرش ، كمال الطويل ، محمد الموجى ، رياض السنباطى ، محمد فوزى ، الرحبانية ( لبنان ) ، طلال مداح - سراج عمر ( ) ، عبد الحميد السيد ( الكويت ) وغيرهم من خلال عدد من الموزعين الموسيقيين منهم أحمد مصطفى - احمد الموجى - اسامة كمال عن طريق تكوين متناغم بين الالات الموسيقية المختلفة 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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