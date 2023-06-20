شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز: سأقاتل للحصول على دور عرض كبيرة لعرض Mission Impossible والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد الممثل العالمى توم كروز بالقتال من أجل الحصول على دور العرض الكبيرة والحفاظ على ثقافة السينما أثناء مشاركته فى العرض الأول عالميًا لفيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1، وذلك أثناء تواجده فى روما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وألقى كروز خطابًا عاطفيًا حول الأفلام والتمثيل والعمل مع المخرج السينمائى كريستوفر ماكورى، وقال كروز خلال حديثه: "هناك مجتمع نحن جميعًا جزء منه ثقافات وأساليب حياة مختلفة، نلتقى جميعًا معًا للاستمتاع بالسينما، وهذا شىء نشأت معه، جعلنى وألهمنى أن أحلم وأرغب فى السفر حول العالم".

وأنهى كروز حديثه قائلا: "هدفى منذ أن كنت صغيراً هو صناعة الأفلام والسفر، وليس أن أكون مجرد سائح، بل أن أعمل فى هذا العالم وأفهم ثقافته، ومن خلال أفلامى، تمكنت من الحصول على ذلك لأن الجميع هنا سمح لى بالترفيه عنه، وهذا امتياز لم أعتبره أمرًا مفروغًا منه أبدًا، بل إنه شغفى للترفيه، وسأقاتل دائمًا من أجل المسارح الكبيرة وهذا النوع من التجربة للجميع".



توم كروز

وكانت قد أكدت التقارير العالمية أن الممثل توم كروز يسعى لاستخدام كل نفوذه حاليًا من أجل إنجاح فيلمه Mission: Impossible المقرر طرحه في يوليو المقبل، وذلك من خلال خطوة غير معتادة لنجوم هوليود عقب التقرب إلى مديري الاستوديو التنفيذيين لصالات السينما، في محاولة تأمين تشغيل أطول على الشاشات لفيلمه المقبل.

كما يحاول أيضًا مستخدمًا كل نفوذه إقناع المديرين التنفيذيين بتقصير مدة عرض فيلم أوبنهايمر على شاشات IMAX لصالح فيلمه المقبل.