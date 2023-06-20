شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى توجه رسالة إلى أصدقائها ومحبيها بعد توقفها عن الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة هلا رشدى، على صفحتها بموقع فيس بوك، رسالة إلى أصدقائها ومحبيها، بعد توقفها عن الغناء بأمر الأطباء، قائلة "استراحة طويلة حبتين من الغنا إلى تمام الشفاء إن شاء الله.. شُغل نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم".



هلا رشدى ونجلها معز

وأضافت الفنانة هلا رشدى "والنبى لما نتقابل فى حتة وأسلم عليكم من غير صوت ما تهمسوش وإنتوا بتردوا عليا أو تحركوا شفايفكوا، اتكلموا عادى أنا بسمع والله.. وبعدين كفاية عليا التنمر اللى أهلى وأصحابى بيعملوه فيا من ساعة ما تعبت، يعني على سبيل المثال عايزين يمشوني بـ جرس عشان لما يدورا عليا يلاقوني، وقيسوا على ده حاجات كتير بقى، فـ شدوا حليكم فى الدعوات بالشفاء العاجل عشان أرجع زى البرنس كده وأنتقم منهم كلهم، بحبكم يا سر السعادة".