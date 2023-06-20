شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد صادم بوفاة مطرب الراب "بيج بوكى" على المسرح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال مشهد سقوط بيج بوكي على المسرح ووفاته، متداولا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن رحل مغنى الراب الأمريكى عن عمر 45 عاما خلال غنائه بأحد الحفلات بولاية تكساس الأمريكية.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لـ "بيج بوكي" على "إنستجرام" خبر وفاته قائلة: "مع الأسف نشارككم هذا الخبر المحزن ونعلن عن وفاة بيج بوكى فى 18 يونيو 2023 لقد كان محبوباً من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه، وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن احتفالية بمسيرة بوكى وبحياته التى كانت مليئة بالحب للجميع وسيشارك بها الجميع".

"بيج بوكي" ولد في 29 نوفمبر عام 1977 ولمع نجمه في فترة التسعينيات وعمل كموزع موسيقي للعديد من الأغاني وقتها، وأبرز مشاركاته بألبوم "June 27th Freestyle" والذي أصبح أحد أهم ألبومات موسيقى الهيب هوب.

وكانت بدايته الحقيقية بألبوم "Hardest Pit in the Litter" عام 1999 وفي نفس العام بألبوم "D-Game 2000" وحققا له نجاحاً كبيراً ليحيي بعدها العديد من الحفلات والتي كانت سبباً في انتشار اسمه بالعديد من الولايات الأمريكية خلال فترة قصيرة.