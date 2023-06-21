شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب وسلوى محمد على بندوة أفلام نادى سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد على وعدد كبير من السينمائيين والجمهور أقيمت مساء أمس الاثنين فعاليات نادى سينما المرأة الذى ينظمة المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

وخلال فعاليات النادى تم عرض فيلم "ما لا نراه" إخراج أدهم يحيى، فيلم "حظ السلاحف" ، تأليف وإخراج بثينة الناصرى، فيلم امرأة تطل من النافذة فكرة وإخراج مروة الشرقاوى فيلم (حبيب) تأليف و إخراج شادى فؤاد .

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كلاً من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على و الناقد السينمائى إسلام أحمد على مع صناع الأفلام والجمهور ،حيث دارت المناقشات بين الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد على والمنتج صفى الدين محمود مع صناع الأفلام الجدد أدهم يحيى ومروة الشرقاوى و بثينة الناصري.

يذكر أن نادى سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن الاثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة شاهندة محمد على.

جدير بالذكر أن نوادى السينما التى يقيمها المركز القومى للسينما يشرف عليها الناقد السينمائى مجدى الشحرى ، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.