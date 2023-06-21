شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر يتحدث عن تطوير الأوبرا وملامح مهرجان الموسيقى بندوة فنية فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى ”الخليج 365” بالدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، وشهدت الندوة حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرفة على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن مصطفى القصبي وسارة صلاح ولميس محمد.

وتحدث خالد داغر في الندوة المقرر نشرها على تليفزيون وموقع الخليج 365 عن المشاكل التي واجهته منذ توليه منصب رئيس دار الأوبرا، واهتمامه بمركز تنمية المواهب، كما تحدث عن التحضيرات لمهرجان الموسيقى العربية وأهم الملامح التي يركز عليها خلال الدورة المقبلة، وكذلك مهرجان القلعة الذى يعتبره من أفضل المهرجانات على مستوى الوطن العربى، والذى يضم كافة فئات الغناء، كما تحدث تفاصيل المشروع الفني الذى يحمل اسم "الأساتذة" للنجم مدحت صالح.



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (12)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (13)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (14)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (15)







خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (28)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (34)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (38)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (39)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (42)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (44)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (45)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (46)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (48)



خالد داغر في ندوة تليفزيون وموقع الخليج 365 (51)