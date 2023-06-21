شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى والوايلى وآسيا مدنى يجتمعون فى عيد الموسيقى والبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان عيد الموسيقى مساء الخميس المقبل، فى حديقة الأزهر بالقاهرة، ويجمع توليفة من أشهر نجوم الموسيقى الشبابية فى مصر، منهم دينا الوديدى وسمر طارق والوايلى وزياد ظاظا والسودانية آسيا مدنى والألمانية إينا ليند وبلقيس.

ويستمر مهرجان عيد الموسيقى على مدار ثلاثة أيام متتالية ويفتح بابه للجمهور من مختلف الأعمار للاستمتاع بعدة فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية. ويشهد اليوم الأول حفل الافتتاح بحضور سفيرى فرنسا وألمانيا فى مصر، كما يشهد مشاركة المنظمات الحكومية والمؤسسات العاملة فى مجال البيئة، وينتهى بحفلات مغنى الراب زياد ظاظا والمطربة سمر طارق ودى جى ولد.

ويتضمن اليوم الثانى حفلات الفنانة دينا الوديدى والفنانة السودانية آسيا مدنى والثنائى الفرنسى المصرى دو عود، ويختتم المهرجان يوم السبت المقبل بحفلات الموزع الموسيقى الوايلى وعازفة العود بلقيس والدى جى الألمانية إينا ليند.

عيد الموسيقى هو احتفالية عالمية للموسيقى بمختلف أنواعها، تحتفى خلاله كل دولة فى العالم على طريقتها بموسيقاها وفنانيها، ويأتى هذا العام على خلفية النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ الذى استضافته مصر فى نهاية 2022، تمت إعادة تسميته من "عيد الموسيقى" إلى "عيد الموسيقى والبيئة"، لتسليط الضوء على الاستدامة وأهمية الحفاظ على البيئة والتوعية بالتغير المناخى عبر الاستمتاع إلى الموسيقى، حيث أنه بجانب الحفلات الغنائية يشمل المهرجان معارض وورش عمل خلال ثلاثة أيام توعوية حول أهمية الممارسات المستدامة وحماية البيئة.