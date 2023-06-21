شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية للجزء الأول من الموسم السابع لـ Outlander.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة Starz عن فيديو ترويجى لـ الجزء الأول من الموسم السابع من مسلسل Outlander، الذى ضم مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية والترويجية للعمل المنتظر، ووصلت مدته إلى دقيقة و37 ثانية.

يتضمن طاقم العمل كاترينا بالف، وسام هيوجان، وصوفي سكيلتون، وريتشارد رانكين، وديفيد بيري، وجون بيل، وإد سبيليرز، وكان قد طرح الموسم الخامس من العمل في 14 فبراير من عام 2020.

والمسلسل يدور فى حقبتين زمنيتين مختلفتين (1945 - 1743)، وهو يدور حول كلير راندال الممرضة الإنجليزية التى تذهب مع زوجها فرانك راندال فى إجازة لإسكتلندا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام 1945، وفوق تل قديم تعلوه دائرة أحجار تدور حولها الكثير من الأساطير، تسمع كلير أغنية الأحجار وتلمسها، فتفقد الوعى، لتستيقظ وقد وجدت نفسها رجعت بالزمن لعام 1743.

وهناك تقابل مجموعة من الأسكتلنديين الذين يشكون بها فيأخذونها معهم إلى قلعة ليوخ مقر عشيرة ماكينزى، وتربطها صداقة مع الخارج عن القانون جيمى فريزر، الذى هو مثلها يوجد حيث لا ينتمى، فهو ينتمى لعشيرة فرايزر، ولكن المكافأة التى وضعها الإنجليز على رأسه تمنعه من العودة لموطنه ودوره كسيد قلعة لاليبروخ Lallybroch الشاب، تحاول كلير التكيف مع حياتها الجديدة فى القلعة مع محاولاتها المستمرة للتخطيط للهروب. وينتهى بها الأمر بالزواج من جيمى فرايزر إنقاذا لحياتها من عدوهما المشترك السايكوباثى بلاك جاك راندال.

Outlander هى قصة ملحمية من المغامرة والتاريخ السفر عبر الزمن التاريخ والحرب والطب والجنس والعنف والروحانية الشرف والخيانة والانتقام والأمل واليأس، والعلاقات، وبناء وتدمير الأسر والمجتمعات، الغموض الأخلاقي، والسيوف، والساحرات والأعشاب والخيول والمقامرة وحياة المرتفعات ورحلات من الجرأة، رحلات لكل من الجسد والروح، وكذلك الاختيار.