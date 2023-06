شكرا لقرائتكم خبر عن مادس ميكلسن: شرف لى المشاركة فى فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى مادس ميكلسن أنه "شرف عظيم" أن يشارك فى فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny، وقال ميكلسن الذي يلعب دور الشرير يورجن فولر في الفيلم، إنه شعر بهذه الطريقة بسبب علاقته الشخصية بالسلسلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، العمل من المقرر طرحه يوم 30 يونيو الجارى حول العالم.



مادس ميكلسن

خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا حول الفيلم، قال ميكلسن: "إنه ليس أول سلسلة له يشارك بها، لكنه لديه مكانة خاصة عندى لأننى أتابعه منذ بدايته، لقد كنت أكذب في جميع المقابلات الأخرى عندما شاركت في سلاسل مثل جيمس بوند و Star Wars، لطالما قلت إنني رأيتهم، لكنني لم أفعل".

وتابع ميكلسن قائلا: "أتذكر أنا وأخي، استأجرنا الفيلم مع خمسة أفلام أخرى، وانتهى بنا الأمر بمشاهدة إنديانا جونز خمس مرات وليس الأفلام الأخرى، وهكذا، من الصحيح القول إن هذه السلسلة خاصة شكلت جيلنا".

وتم على عرض فيلم "Indiana Jones and The Dial of Destiny" لأول مرة في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2023، المهرجان الذى أقيم في الفترة بين 16 إلى 27 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركتى Disney وLucasfilm.

ويتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jonesبعد تقريبا 15 عامًا، من الفيلم الأخير وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981.

وسيدور فيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny فى خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بنحو 40 عامًا، طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

وسيشارك فى بطولة " Indiana Jones 5" أنطونيو بانديراس، وفيبي والر بريدج، ومادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وشاونيت رينيه ويلسون.