هاني شاكر يخضع لعملية بالمنظار في أحد المستشفيات بالقاهرة

خضع الفنان هاني شاكر لعملية منظار في أحد مستشفيات القاهرة.وعبر الفنان الكبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» عن شكر لأعضاء الطاقم الطبي الذين شاركوا في إجراء العملية الجراحية.من ناحية أخرى، يستعد النجم هاني شاكر لطرح أغنية خلال الفترة القريبة القادمة على موقع اليوتيوب وجميع المتاجر الموسيقية، ومن المقرر أن يبدأ في أعمال الهندسة الصوتية للأغنية عقب انتهاء كل التسجيلات الخاصة بها.

وتعاون هاني شاكر في الأغنية مع الشاعر بهاء الدين محمد والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل، وهي أغنية تنتمي لفئة الأغاني الدرامية الحزينة.

ونشر الشاعر بهاء الدين محمد صورة له رفقة النجم هاني شاكر وباقي صناع الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، كتب: «حاولوا تحضروا قلوبكم وإحساسكم علشان تتحملوا الدراما اللى جايه علشان ح تغوص ف كل الجراح».وكان تحدث الفنان الكبير هاني شاكر، على الجدل المثار حول استخدام صوت كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، عن طريق الملحن عمرو مصطفى، بعد أزمته الشهيرة مع المنتج محسن جابر.

وقال الفنان هاني شاكر خلال أحد اللقاءات الصحفية: الذكاء الاصطناعي من رأيي الشخصي سلاح ذو حدين ومن رأيي 3 حدود مش حدين كمان، ومخاطرة كبيرة ومش كل الأصوات اللي بتسمعها بالذكاء الاصطناعي تحس إنك مصدقها، في حاجات مش مقبولة ومش مستصاغة، ولما سمعت مقطع أم كلثوم لأ مش هي.. وفي فنانين تانية اتعملوا بالذكاء ممكن تصدقهم، ودي مخاطرة غير محسوبة، والأصل والحقيقة هي الأهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :