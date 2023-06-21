شمس الكويتية تذكر بكلامها ضد بيل غيتس بعد اتهامه بالبحث عن الفيروسات ونشرها في العالم

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 02:48 صباحاً - ذكرت الفنانة الكويتية شمس الكويتية بكلامها رجل الأعمال الامريكي البارز بيل غيتس بعد اتهامه بالبحث عن الفيروسات ونشرها في العالم.

ونشرت شمس الكويتية تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “سنافر من عنده فيديوات لي وانا العن خير بلبل غيتس خليني انزلهم تذكير وادب لكل الي هاجمونا عشان من بدري قلنا انه شيطان ومجرم ولحد يسمع كلامه واللقاحات كانت تجارة”.

وكان السيناتور الأمريكي راند بول عضو مجلس الشيوخ بالحزب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، قد اتهم بيل غيتس، بالبحث عن الفيروسات في الكهوف ونشرها في كبرى مدن العالم.

وقال بول، وهو طبيب، في لقاء مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن “بيل غيتس هو أكبر مموّل يقوم بالبحث عن الفيروسات في الكهوف لإخراجها ثم إطلاقها في المدن الكبرى”.

وأضاف في مقابلة مع برنامج “Sunday Morning Futures” التلفزيوني: “لقد ذهب إلى مدينة ووهان وأخذ فيروسات موجودة في كهف بعمق 300 قدم تحت الأرض ثم أطلقها في مدينة عدد سكانها 15 مليونًا”.

وانتقد بول غيتس قائلًا: “على الرغم من أنه قد يكون حسَن النية، فإنه قد يكون له يد في تمويل (أكبر خطر على البشرية)، محذرًا من أن تكون نتيجة الجائحة التالية “أكثر كارثية”.